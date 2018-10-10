Ankara Garı'nda hüzünlü anma

Vatandaşlar, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için sabah saat 10.00 sıralarında Ankara Tren Garı önünde toplanırken, saat 10.04'te peş peşe 2 patlama meydana geldi. IŞİD'li 2 terörist tarafından eş zamanlı düzenlenen intihar saldırılarında 3'ü tedavi gördükleri hastanelerde olmak üzere 103 vatandaş yaşamını yitirirken, 48'i ağır, 391 kişi yaralandı.

10 Ekim anmasına polis müdahalesi

Başkent'te terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi, DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma programında alındı. Ankara Tren Garı önünde düzenlenen anma programına CHP ve HDP milletvekilleri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı.

'UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulduktan sonra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, grup adına açıklamada bulundu. 10 Ekim'i unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Çerkezoğlu, "Yaşanan bu büyük katliamın acısı hâlâ yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar, öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı sürecedir. Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız" dedi.

Konuşmaların ardından, saldırıda ölenlerin yakınları ve milletvekilleri tarafından gar önündeki anıta karanfil bırakıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu arada gar önündeki anma töreni nedeniyle polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatılırken, bomba uzmanları ve polis ekipleri tarafından törenin düzenleneceği alanda arama yapıldı.

KISA SÜRELİ ARBEDE

Ankara Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için gar önüne yürüyen grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Anma törenine gelen bir grup, sabahın erken saatlerinde anma töreninin yapılacağı alana girmek istedi, ancak polis buna izin vermedi. Yaşanan tartışma sonrası grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından, grup dağıldı.