Kumpas davalarının kayıtları silindi!

Hakan Dirik/ Cumhuriyet “Kumpas davaları” olarak bilinen Ergenekon ve Balyoz davalarında, mahkeme kayıtlarının, üzerine “boş kayıt” yapılarak silindiği, Hâkimler Savcılar Kurulu’nda “kurtarma” işlemi yapıldığı öğrenildi.

Babası da kumpas davalarının mağduru olan Avukat İrem Çiçek, Ergenekon ve Balyoz yargılamalarının mahkeme kayıtlarına ulaşmak istedi. Kumpas yargılamalarını yürüten hâkimlere yönelik FETÖ soruşturmalarının yürütüldüğü dönemde kendisi de ifade verirken görüntülerin HSK’de olduğunu öğrenen Çiçek, bunun üzerine 2016 yılında yaptığı başvuruyla davaların görüntü kayıtlarını istedi. Görüntü kayıtlarının silinmesi için salonun boş görüntülerinin kayıt edildiğini, bununla ilgili soruşturma açıldığını öğrenen Çiçek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kumpasçılara dokunulmadı!

“Davaların görüntü kayıtlarını istedikten sonra HSK’den bir müfettişle görüştüm. Görüntü kayıtlarını ‘kurtardıklarını’, kendisinin elinde olduğunu belirtti. Kendilerinin de bu konuda soruşturma yürüttüklerini belirterek bizim de ifademize başvurdular. Görüntü kayıtları tarihi önem taşıyor. Müfettiş, Balyoz ve Ergenekon hâkimlerinin talimatıyla görüntüleri silmek için üzerine salonun boş görüntüsünün kaydının çekildiğini aktardı. Ancak yine de büyük kısmını kurtardığını söyledi. ‘Henüz soruşturma yürüyor’ denilerek kayıtlar verilmedi. Şimdi bazı görüntü kayıtlarının bazı avukatlarda olduğunu biliyoruz. Ama kayıtları, baştan sona tamamı kimsede yok. Eğer görüntüler silindiyse belki de hiçbir yerde yok. Gerçekten tamamı ellerinde mi, değil mi bilemiyorum.

Tasfiyenin inşası

FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkan yargı mensuplarına ilişkin yargılamaların yalnızca örgüt üyeliği üzerinden sürdürüldüğünü dile getiren Çiçek, darbe sürecinin göz ardı edildiğini kaydetti. Çiçek, “Yalnızca örgüt üyeliğinden dava açıldığı için genelde 7 yılla yargılanıyorlar. Oysa bu kişiler, 15 Temmuz’a giden süreçteki tasfiye ve terfileri inşa eden isimler” dedi.