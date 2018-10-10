10 Ekim anmasına polis müdahalesi

Birgün / Burcu Cansu 10 Ekim 2015 tarihinde, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen, 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın bugün yıldönümü. Katliam üçüncü yılını doldururken, eksik yargılamalar, sorumluların ve yetkililerin hesap vermemesi, açılan yaraları kanatmaya devam ediyor. Öte yandan, anma etkinliği için Gar önünde toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.

10 Ekim katliamının 3 yıldönümü anma etkinliği için Gar önündeki eyleme katılım günün ilk saatlerinde başladı. Aileler dışında kimsenin gar önünde toplanmasına izin verilmezken, Gençlik Parkı'nın girişi de dahil olmak üzere Gar'a çıkan tüm yollar kapatılmış vaziyette.

Alan girişine kurulan arama noktalarında sıkı güvenlik önemleri aldı. Polislerin, defter, kitap, kalem ve şarj aleti de dahil olmak üzere birçok eşyayı keyfi olarak alana almaması dikkat çekti.

ANMADAKİ YURTTAŞLARA MÜDAHALE

Polis, 10 Ekim Katliamı anması için Gar önünde toplanan yurttaşlara müdahale etti. O anların videosunu twitter hesabından paylaşan CHP'li Murat Emir, "Acıların yasına dahi tahammül yok.." dedi.