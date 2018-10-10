Suudi ekipte dikkat çeken isim!

NTV Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada 15 kişilik Suudi ekibin içerisinde adli tıp kurumunun başında olan askerin de olduğu ortaya çıktı.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girişinden sonra kaybolmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturmada art arda yeni bilgilere ulaşıldı. Türkiye'ye geldiği tespit edilen 15 kişilik Suudi ekipte dikkat çeken bir isim de olduğu ortaya çıktı.

SUUDİ ADLİ TIP KURUMUNUN BAŞINDAKİ İSİM

Esrarengiz ekipte Suudi adli tıp kurumunun başında bulunan Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy'nin de olduğu tespit edildi.

Adli delil konusunda uzman olduğu belirtilen Tubaigy'nin, çok sayıda subaya olay yeri inceleme konusunda eğitim verdiği biliniyor.

GÖREVİ DELİL KARARTMAK MI?

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Tıp Mahkemesi Başkanı Dr. Salah Muhammed Al-Tubaigy'nin ekiple birlikte konsolosluk, otel ve havalimanında görüntüleri buluyor.

Tubaigy'nin delilleri karartmak üzere ekipte yer aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.