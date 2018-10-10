Antalya'da ve Adana'da deprem!

Kandili Rasathanesi’nin resmi sayfasından paylaşılan rapora göre, günün en şiddetli depremi Antalya ve Adana’da yaşandı. Antalya'nın Kumluca ilçesi ve Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, depremi sosyal medyadan duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açıkları olan 3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.

Adana'dan son dakika deprem haberi geldi. Adana Kozan'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 26.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 10.33'te yaşandı.