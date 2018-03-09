Doktorsuz ambulans için AYM’den emsal karar

Bu süreyi “makul” kabul etmeyen AYM, temyizdeki davayla ilgili “iç hukuk yollarının tüketilmediği” gerekçesiyle ret karar yerine oybirliği ile ihlal kararı verdi. AYM, Ö.N.’nin, ağabeyi M.C.’nin bireysel başvurusunu 7 Şubat’ta görüştü ve oybirliği ile kabul etti. AYM, ağabeyi haklı buldu ve 27 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre örnek niteliği taşıyan ihlal kararı, “bilgi” için temyiz incelemesini yapan Yargıtay ve Adalet Bakanlığı’na da gönderildi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, olayla ilgili bir doktorla ilgili beraat kararı verildiği, olay günü hastanede nöbetçi olan diğer bir doktor hakkındaki davanın ise temyizde bulunduğu vurgulandı.