‘Reis’ filminin ‘FETÖ’den tutuklu yapımcısından flaş TRT iddiası

“Ahlaksız trollerin kurbanı oldum” diyerek beraatini ve tahliyesini talep eden Avcı’nın tahliye talebi reddedildi.

Avcı, ‘Uyanış’ filminin fragmanının yayınlanmasının ardından 13 Temmuz 2017’de gözaltına alınmıştı. Filmin fragmanında Erdoğan’ın başına silah dayandığı, ailesinin de öldürüldüğü sahneler yer alıyordu.

Avcı, hakimlikteki ifadesinin ardından, ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan tutuklanmıştı.

‘One Minute’ adlı parfüm ürettim’

Fragmanda yer alan bu sahne büyük tepki çekmişti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Avcı, ilk yönetmenliğini ‘Reis’ filmiyle yaptığını belirterek dördüncü yönetmenliği olan ‘Uyanış’ filminin ardından tutuklandığını söyledi. Avcı, “Bu cemaat grubunu hep 3Z diye tanımlardım. Zeki, zengin ve zümreli kişilerle irtibat kurarlardı. Üniversiteyi dereceyle bitirince bana Malatya’da Hügem Dersanesi’nde iş teklif ettiler. Birkaç kez maklubelerine, oruç ve iftar programlarına katıldım” dedi.

‘Reis’ filmine iki ayrı fragman çektiğini ve bu fragmanın dünya basınında da yer bulduğunu söyleyen sanık Avcı, çektiği fragmanla bir araştırma şirketinin sonuçlarına göre kararsız oyların yüzde 3’ünü AKP’ye kaydırdığını ileri sürdü. Bu nedenle ‘FETÖ’cülerin hakkında karalama kampanyası başlattığını da söyleyen sanık Avcı, “Reis istemeseydi o projeyi bırakmazdım. Reise sevgimden dolayı, 20 bin adet ‘One Minute’ adlı parfüm ürettim” dedi.

Avcı, dava konusu ‘Uyanış filmi fragmanı için ise “Adı üzerinde uyanış. Mottosu bir milletin uyanışı. Fragman için birçok resmi kurumdan izin aldım. Köprüde, külliyede, Kısıklı’daki konut üzerinde çekimler yaptık. Tutuklanma nedenim Süperhaber Tv, Diken ve cumhurbaşkanımızın geçenlerde bahsettiği ahlaksız trollerdir. Dünyada fragmandan dolayı tutuklanan ilk yönetmen oldum. Fragmanda ‘Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır’ sesi geliyor. Bayrak var görüntüde. Bayrak görüntüsü neyin propagandası olabilir. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sesi geliyor. Bir general 5 numaralı topu alıp askerin kafasında patlatıyor. Bunun anlamı, ‘Ne kadar general olduğuma bakmayın. Benim köküm dışarıdadır’“ diye konuştu.

‘Reis yalakalığıyla suçlanabileceğim örgütle suçlanıyorum’

‘Uyanış’ fragmanından

“Ahlaksız trollerin kurbanı oldum” diyen sanık Ali Avcı, “Tutuklanmadan iki ay önce TRT genel müdürü adayı oldum. Aday olurken, RTÜK’ten herhangi bir partiye üye olmamam gerektiği söylenince, AK Parti’den üyeliğimi iptal ettirdim. Toplamda üç aday vardı. Bir insanda kendine dair en ufak bir şüphe olsa böyle bir adaylığa böyle bir dönemde girer mi? Reis yalakalığıyla suçlanabileceğim halde karşısındaki örgütle suçlanıyorum. Bu ayrı bir azap ve işkence. Beraatimi istiyorum” dedi.

‘FETÖ bölge sorumlusu’

Sanığın savunmasının ardından, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Abdülkadir Yanar tanık olarak dinlendi.

Yanar, sanığı Malatya’da üniversite okuduğu dönemden tanıdığını ve sanığın 2005-2006 arasında ‘FETÖ bölge sorumlusu’ olduğunu anlattı. Sanık Ali Avcı’nın sohbet de verdiğini söyleyen Yanar, bu sohbetlerde ağırlıklı Kur’an okunduğunu, zaman zaman da Fetullah Gülen’in adının geçtiğini belirtti. Sanık Ali Avcı ise tanığı hatırlamadığını, birçok yerde sohbet verdiğini ancak ‘FETÖ’yle ilgili sohbet vermediğini söyledi.

Sanığın avukatları dava konusu fragmanın duruşma salonunda izlenmesini ve müvekkillerinin tahliyesini istediler.

Sanığın yurt dışına çıkışının hangi ülkelere olduğunun İstanbul Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nden sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, fragmanların izlenmesi talebinin ise daha sonra değerlendirilmesini karara bağladı.

Heyet, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin olması ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.