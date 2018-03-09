Tecavüzle suçlanan özel harekat polisi hakkında flaş gelişme

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden tanıştığı M.B.’ye (21) tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle yargılanan özel harekat polisi B.K.’nın (24) beraat kararına itiraz etti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapan savcı, dosyadaki çok sayıda delile rağmen, mahkemenin beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu belirterek, bozulmasını istedi. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine ilişkin gerekçeler arasında, mağdurun telefonunda çok sayıda erkeğe ait cep telefon numarası bulunmasını da göstermişti.

Mardin’de, sosyal medyadan tanıştığı M.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında ’nitelikli cinsel istismar’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan özel harekat polisi B.K.’ye geçen 8 Şubat’taki duruşmada beraat kararı çıktı. Kararı veren ve aralarında 2 kadın hakimin de bulunduğu Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, sanığın kendisi ile zorla ve rızası dışında ilişkiye girdiğini söylemesine rağmen, onun şortunu giyecek kadar rahat davranmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı ve mağdurun cep telefonu üzerinde yapılan dijital incelemede, kişi listesinde birçok erkek şahsın isminin kayıtlı olduğu ifade edilmişti.

Savcı: Beraat kararı kanuna aykırı

Soruşturma sürecinde, sanığın tutuklanmasına yönelik 3 kez talepte bulunan ve talepleri reddedilen, yargılama sürecinde de sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasını isteyen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, B.K.’nın beraat kararına itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapan cumhuriyet savcısı, Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu belirtti. Savcı, usül ve esas yönünden kanuna aykırı bulunan kararın istinafen kaldırılmasını istedi.

’Cinsel saldırı suçu oluşmuştur’

İtiraz dilekçesinde, Mardin Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde yapılan iç beden muayenesinde, mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edildiğini belirten savcı, saptanan bulguların iddia edilen olay ile uyumlu olduğunu kaydetti. Mağdurun kollarında yaralanmaların olduğunun da muayene sonucu tespit edildiğini belirten savcı, Mardin Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nca verilen rapora göre, mağdurun ruh sağlığının etkilendiğini ifade etti. Tanık E.Ö.’nün savcılık ifadesinde mağdurun iddialarını doğruladığını vurgulayan savcı, mağdur beyanını doğrulayan adli tıp raporu ve tanık ifadesi dikkate alındığında, sanığın üzerine atılı ’Nitelikli cinsel saldırı’ suçunun oluştuğunun anlaşıldığını kaydetti. Bu durum karşısında mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğunu savunan savcı, kararın kaldırılmasını istedi.

Mağdur avukatı da itiraz etti

Mağdur M.B.’nin avukatı Nezahat Almaz da müvekkiline cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın beraat kararına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz etti. Almaz, dosyada cinsel saldırının meydana geldiğine dair çok sayıda delil bulunduğunu belirterek, mahkemenin beraat yönündeki kararının kaldırılmasını talep etti. Yargılamaya konu eylemde, müvekkilinin kesinlikle rızası olmadığını vurgulayan Almaz, mahkemenin karar verirken, ’İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen ’Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele’ hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesini dikkate almadığını kaydetti.

Olayın geçmişi

İddianameye göre; Mardin’de görev yapan özel harekat polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B.’yi evine götürerek, aşırı alkol almasını sağlayıp, 2 kez tecavüz etti. Olayın polise bildirilmesi üzerine, kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikayetçi olmaması ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. M.B.’nin teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Olay gecesi mağdura kaldırıldığı hastanede ’Darp izi yoktur’ raporu verildiği ortaya çıktı. Şüpheli polis B.K. ise mağdurun kızlık zarındaki yırtığın eski olma ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. B.K.’nin serbest bırakılmasına 2 kez itiraz eden savcı, kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek tutuklanmasını istedi, savcılığın itirazları reddedildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da bilimsel kanıtlar ve mağdurun psikolojik durumu dikkate alındığında tecavüze uğradığının sabit olduğunu belirterek, sanığın görevi gereği tanıkları baskı altında bıraktığını ve tutuklanması gerektiğini söyledi.

Korkudan yaşadığı şehri terk etmişti

Eğitimini yarım bırakan ve işinden ayrılan, psikolojik tedaviye başlayan M.B., sanığın ve arkadaşlarının baskı ve tehditleri karşısında başka kente taşındı. M.B., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle görüntüsünü değiştirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kar kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, iş yerimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur."

İntihara kalkışmıştı

Mağdur, sanık polisin yargılandığı davanın karar duruşmasına katılmak üzere geldiği Mardin’de ilaç içerek intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde midesi yıkandıktan sonra taburcu edilmişti.