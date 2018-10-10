Ankara Garı Katliamı'nda ölen 103 kişi için anıt mücadelesi

Ankara Garı Katliamı’na yön veren arka plan sorumlularıyla birlikte ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanması için uğraş veren aileler, bir de “emek, barış, demokrasi” umuduyla alana gidenler için yapılmasını istedikleri anıtın mücadelesini veriyor.

Anıtın yapılmasının planlanan meydanın adı demokrasi meydanı olarakd eğiştirilirken, 36 ay geçmesine rağmen anıt halen yapılmadı. Katliamda ölen Uygar Coşgun’un eşi avukat Mehtap Sakinci Coşgun, verdikelri dilekçeye ret yanıtı verilmesi ya da süresi içinde yanıt verilmemesi durumunda konuyu idari davaya taşıyacaklarını bildirdi

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre katliamlar arası bağı güçlendirmek, kesişen hikâyeleri ve ortak acıyı anımsatmak ve toplum bilinci yaratmak isteyen aileler, her ayın 10’unda anıt taleplerini dile getiriyor. Gerçek bir anıtın yapılmamasının yanı sıra katliamın olduğu yerde duran sembolik anıt, sürekli saldırıya uğruyor. Sembolik anıta dahi tahammülü olmayanlar için ne bir önlem alınıyor ne de kamera kayıtlarına bakılarak soruşturma açılıyor.

Viskinin etkileri votkadan kötü

Katliamdan 5 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13 ret, 101 üyenin oy çokluğu ile anıt dikilebileceği kararının olmasına karşın 36 aydır gerçek bir anıtyapılmadı. Bu süreçte anıt için yapılan görüşme talepleri belediye tarafından reddedildi, Cumhurbaşkanlığı görüş yazısı beklendi. Son olarak; 10 Ekim Dayanışma Derneği Başkanı ve katliamda yaşamını yitiren Uygar Coşgun’un eşi avukat Mehtap Sakinci Coşgun, belediyeye verdiği dilekçede alınan kararın yerine getirilmesini istedi.

"Yol gösterenler cezalandırılsın"

Dilekçede, belediye tarafından Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bulvarı Hipodrom Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi kesişiminde bulunan meydana “Demokrasi Meydanı” isminin verilmesi ve “Demokrasi Anıtı” yapılması için alınan karar anımsatıldı. Koyulan yeni tabelelar ile meydanın adının değiştiğini ancak anıtın 36 aydır yapılmadığı bildirilen dilekçede, alınan kararın gereğinin yapılması istendi. Gazetemize konuşan Çoşkun, kati olan tutumlarını aşamadıklarını belirterek dilekçeye ret yanıtı verilmesi ya da süresi içinde yanıt verilmemesi durumunda konuyu idari davaya taşıyacaklarını bildirdi.