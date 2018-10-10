10 Ekim 2018 07:35

Prof. Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Şengör: Kendi dışkımı yedim
Prof. Dr. Celal Şengör, Ekşi Sözlük'te katıldığı soru cevap etkinliğinde kendi dışkısını yediğini itiraf etti.
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Ünlü Profesör Celal Şengör, Ekşi Sözlük’ün düzenlemiş olduğu soru–cevap etkinliğine katıldı.

Katıldığı programda Celal Şengör, Ekşi Sözlük kullanıcılarının kendisine yönelttiği birbirinden ilginç sorulara cevap verdi.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturan Celal Şengör, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" sorusuna "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı cevabını verdi.

İsviçre’de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Şengör, “Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener” cevabıyla herkesi şaşırttı.

 

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