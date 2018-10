Sigara vermeyince bıçaklandı

DHA / Olay saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Anıt Park'ta meydana geldi. İddiaya göre U.P.'nin yanına gelen T.H., kendisinden sigara istedi. Sigara vermeyen U.P., çıkan tartışmanın ardından T.H., tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. U.P., göğüs ve bacak bölgesine aldığı 2 bıçak darbesi ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.P., tedavi altına alındı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.