Tarihi medrese 'millet kıraathanesi' oldu

Karaman Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülen tarihi Hatuniye Medresesi düzenlenen törenle açıldı. Millet Kıraathanesinin açılışı il protokolü tarafından yapıldı. Karaman Valisi Fahri Meral, açılışını yaptığı Millet Kıraathanesi'ni Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgülle birlikte gezdi.

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve tüm ülkemizde çığ gibi yayılarak açılmaya başlanan Millet Kıraathaneleri, milletimizin çok rahatlıkla kitabını okuyabileceği nezih ortamlar oluşturdu. Karamanımızda da bizler Hatuniye Medresesi'ni bu amaçla kullanalım düşüncesi oluşmuştu. Bugün burayı Millet Kıraathanesi olarak halkın hizmetine açıyoruz. Elimizdeki tüm kitapları burada sergileyeceğiz. Gerek öğrencilerimiz, gerekse vatandaşlarımızın tamamı burada çok rahatlıkla istedikleri kitaba ulaşa bilecekler” dedi.