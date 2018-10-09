Akşam saatlerinde konsoloslukta yeni hareketlilik!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Konsolosluğun arka kapısında konsolosluk görevlisinin kapıda karşıladığı 3 kişi yaklaşık 20 dakika burada kaldıktan sonra Konsolosluktan ayrıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde lüks bir araç girdi.

Otoparka giren araç daha sonra buradan ayrıldı. Öte yandan Konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi girdi.

Konsolosluk görevlisinin kapıda karşıladığı 3 kişi yaklaşık 20 dakika burada kaldıktan sonra Konsolosluk binasından ayrıldı.