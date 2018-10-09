Vefa Kartal, ölüm orucunu sonlandırdı

Tam 96 gündür ölüm orucunda olan hasta tutuklu Vefa Kartal, hastanede tedavi görme talebi kabul edilmesi üzerine, açlık grevini kazanımla sonlandırdı.

Kartal’ın tedavisi için hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde tutulan Vefa Kartal, kendisi gibi hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için başlattığı ölüm orucunu sonlandırdı.

Vefa Kartal Dayanışma’dan yapılan açıklamada ölüm orucunu 96’ıncı gününde sonlandıran Vefa Kartal'ın hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ailesi adına konuşan Vefa Kartal’ın kardeşi Umut Kartal, cezaevi yönetiminin kendilerine garanti verdiğini söyleyerek,“Biz de takipçisi olacağız. Vefa’yı Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürecekler. Biz bugün bir saat 40 dakika görüşme yaptık. Vefa’nın morali iyi ve herkese selamı var” dedi.

Ne olmuştu?

Ciddi sağlık sorunları bulunan Vefa Kartal’a iki yıl önce beyin lobları arasındaki damarlarda şişme, Hepatit B, prostat, yüksek tansiyon, ülser, bağırsak sorunu ve alerji tanıları konulmuş ancak Kartal’ın tedavisi yapılmamıştı.

Hasta tutuklu Kartal da bu nedenle 18 Ağustos 2017 tarihinde İzmir 1 nolu F Tipi Cezaevi’ndeyken bu hak ihlallerine karşı açlık grevine girmiş, bu eylemine 114’üncü günde son vermişti.

Ancak Kartal bu kez de tedavisinin yapılması, cezaevi koşullarının düzeltilmesi, cezaevlerindeki baskıların ve hak ihlallerinin sonlandırılması için ölüm orucuna başlamıştı.

96 gündür ölüm orucunda olan Kartal’a insan hakları örgütlerinden siyasi parti temsilcilerine dek bir çok kişi ve kurumdan eylemini sonlandırma çağrısı gelmişti.