Meteoroloji’den son dakika uyarısı!

Vatandaşlar hava durumuna bakıp sokağa öyle çıkıyor. Yurtta yarından itibaren yağışlı bir hava sistemine girilmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen “Çarşamba akşamından itibaren hemen hemen Türkiye nin her yerinde yağış var. Daha sonra yağışlar devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde; Yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte yurtta ayrıntılı hava durumu…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANISA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’in dağlık kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklıo sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SIIRT °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu