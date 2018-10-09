Cemal Kaşıkçı ile ilgili kamera görüntüleri inceleniyor

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmada polis 150 kamera görüntünü incelemeye alırken konsolosluktan çıkan 2 şüpheli aracın plakasının tespit edildi.

Konsolosluğu net gören iki kamerada Kaşıkçı'nın çıkış görüntüsü bulunamadı.

Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkışına ilişkin görüntü bulunamadı.

Suudi Arabistan'dan gelen şüpheli 7 kişinin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı bildirildi.

Bu 7 şüphelinin Kaşıkçı konsolosluğa girmeden 30 dakika önce konsolosluğa girdiği ve 14.00 sıralarında da ayrıldığı güvenlik birimlerinin tespitleri arasında.

Konsolosluktan çıkan 3 aracın farklı yönlere gittiği ve bu araçlardan ikisinin plakasının tespit edildiği açıklandı.