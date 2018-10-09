Silivri Cezaevi'nde büyük skandal! Danışıklı firar

Seyhan Avşar/ Cumhuriyet - Türkiye’nin en sıkı güvenlik önlemlerinin uygulandığı Silivri Cezaevi’nde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Cezaevinde görevli infaz koruma memuru Samet Açıkgöz, gece nöbetinde Ali Taner Demirbaş isimli hükümlüyü aracıyla cezaevinden dışarı çıkardı. Bir süre dışarıda kalan Açıkgöz ve hükümlü Demirbaş daha sonra cezaevine geri döndü. Kamera kayıtlarında hükümlünün cezaevine dönerken elinde bir paket olduğu görülürken cezaevi yönetimi, paketin içerisinde cezaevine sokulan şeyin ne olduğunu ise belirleyemedi.

Cezaevine paket sokuldu

Silivri Cezaevi yönetimi, ek bina olarak isimlendirilen hükümlü binasında Samet Açıkgöz isimli infaz koruma memurunun gece nöbetinde ismi bilinmeyen bir hükümlüyü gece geç vakitte bina dışına çıkardığı ve bir süre sonra geri getirdiği duyumunu aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Açıkgöz’ün ek binada görev yaptığı gece vardiyasının geriye dönük kamera kayıtları izlendi. Kayıtlarda Açıkgöz’ün 14 Ağustos’ta saat 23.38’de bir hükümlü ile dışarı çıktığı görüldü. Açıkgöz ve hükümlü önce memur nöbet kulübesinin önünden, daha sonra ise hastane ve jandarma nezaretlerinin önünden ilerleyerek 00.05.22 sıralarında Açıkgöz’ün özel aracı ile nizamiyeden çıkış yaptı.

00.21.39’da ise cezaevine yine beraber geri döndüler. Kamera kayıtlarına hükümlünün dışarıdan içeri girerken elinde bir paket olduğu yansırken bu paketin ek binaya ise memur Açıkgöz aracılığı ile sokulduğu görüldü. Yapılan incelemeler sonucu dışarı çıkarılan hükümlünün Ali Taner Demirbaş olduğu tespit edilirken içeriye sokulan paketin içerisinde ne olduğu ise tespit edilemedi.

‘Soruşturma başlatıldı’

Yaşananların ardından Samet Açıkgöz gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Açıkgöz görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Paketle cezaevine sokulan şeyin uyuşturucu mu, silah mı, para mı olduğu ise merak konusu oldu.

Türkiye’nin en sıkı güvenlik önlemlerinin uygulandığı Silivri Cezaevi’nde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Cezaevinde görevli infaz koruma memuru Samet Açıkgöz, gece nöbetinde Ali Taner Demirbaş isimli hükümlüyü aracıyla cezaevinden dışarı çıkardı. Bir süre dışarıda kalan Açıkgöz ve hükümlü Demirbaş daha sonra cezaevine geri döndü. Kamera kayıtlarında hükümlünün cezaevine dönerken elinde bir paket olduğu görülürken cezaevi yönetimi, paketin içerisinde cezaevine sokulan şeyin ne olduğunu ise belirleyemedi.Cezaevine paket sokulduSilivri Cezaevi yönetimi, ek bina olarak isimlendirilen hükümlü binasında Samet Açıkgöz isimli infaz koruma memurunun gece nöbetinde ismi bilinmeyen bir hükümlüyü gece geç vakitte bina dışına çıkardığı ve bir süre sonra geri getirdiği duyumunu aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Açıkgöz’ün ek binada görev yaptığı gece vardiyasının geriye dönük kamera kayıtları izlendi. Kayıtlarda Açıkgöz’ün 14 Ağustos’ta saat 23.38’de bir hükümlü ile dışarı çıktığı görüldü. Açıkgöz ve hükümlü önce memur nöbet kulübesinin önünden, daha sonra ise hastane ve jandarma nezaretlerinin önünden ilerleyerek 00.05.22 sıralarında Açıkgöz’ün özel aracı ile nizamiyeden çıkış yaptı. 00.21.39’da ise cezaevine yine beraber geri döndüler. Kamera kayıtlarına hükümlünün dışarıdan içeri girerken elinde bir paket olduğu yansırken bu paketin ek binaya ise memur Açıkgöz aracılığı ile sokulduğu görüldü. Yapılan incelemeler sonucu dışarı çıkarılan hükümlünün Ali Taner Demirbaş olduğu tespit edilirken içeriye sokulan paketin içerisinde ne olduğu ise tespit edilemedi.

‘Soruşturma başlatıldı

’Yaşananların ardından Samet Açıkgöz gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Açıkgöz görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Paketle cezaevine sokulan şeyin uyuşturucu mu, silah mı, para mı olduğu ise merak konusu oldu.