İstanbul/ DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 30 Eylül günü Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakılması eylemini gerçekleştiren ve Arnavutköy ilçesinde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
9 Ekim 2018 15:31
Bomba süslü pankart: 6 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakan 6 kişi gözaltına alındı.
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