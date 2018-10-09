Nuray Mert'e ceza istemi

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı Barış Bildirisini imzaladığı için yargılanan Prof. Dr. Nuray Mert'in duruşması 12 Aralık'a ertelendi.

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı Barış Bildirisini imzaladığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Nuray Mert’in duruşması 12 Aralık’a ertelendi.

Bölgedeki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlallerinin ve çatışmalı sürecin sona ermesi için Ocak 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargılamalarına devam edildi. Bildiriyi imzaladığı için hakkında dava açılan akademisyenlerden Prof. Dr. Nuray Mert’in ikinci duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek bir önceki dosya savunmasını yapan Mert’e, “Bese Hozat’ın tarafından öz yönetime sahip çıkılması çağrısından haberiniz var mı?” sorusunu yöneltti. Mert böyle bir çağrıdan haberdar olmadığını bildirinin kendisine mail yoluyla ulaştığını söyledi. Mahkeme Başkanı Gürlek Mert’e, “Bildiriyi imzaladığınız için pişman mısınız? diye sordu. Mert, “Sizin anladığınız şekilde bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Bildiriye böyle bir anlam yüklemedim, ifade özgürlüğü kapsamında imzaladım. Pişmanlığım yok” diye cevap verdi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savcı Can Tümer Keriş yazılı olarak sunduğu mütalaasında, “silahlı terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle Prof. Dr. Nuray Mert’in cezalandırılmasını istedi. Mert ve avukatları mütaalaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mert’in avukatlarından Serdar Laçin, vareste tutulma talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, savunmasının yapılması sebebiyle Mert’in vareste tutulması yönündeki talebi kabul etti. Mütalaaya karşı savunma yapılması için süre talebini de kabul eden mahkeme bir sonraki duruşmayı 12 Aralık saat 11.45’e erteledi.