Ankara’da yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
9 Ekim 2018 13:24
FETÖ elebaşının yeğenine 15 yıl hapis istemi
Ankara’da yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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