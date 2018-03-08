Türkan Elçi'den duygulandıran Kadınlar Günü paylaşımı

"Gökyüzünden güller gönder bana ben toplarım/rüzgar olup ıslık çal /bu güzel günümü kutladığını ben anlarım. Meçhulden gül bekleyen tüm kadınların günü kutlu olsun”

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare'nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı saldırıda öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, ‘meçhulden gül bekleyen tüm kadınların’ 8 Mart’ını kutladı.

Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Elçi, "Gökyüzünden güller gönder bana ben toplarım/rüzgar olup ıslık çal /bu güzel günümü kutladığını ben anlarım. Meçhulden gül bekleyen tüm kadınların günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.