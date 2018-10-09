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9 Ekim 2018 10:13
Edremit Körfezi'nde uçak düştü!
Edremit Körfezi'nde zeytin ilaçlama uçağı düştü. Uçağın içinde tek pilot vardı.
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Olaydan pilot sağ olarak kurtuldu.
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