9 Ekim 2018 10:13

Edremit Körfezi'nde uçak düştü!

Edremit Körfezi'nde uçak düştü!
Edremit Körfezi'nde zeytin ilaçlama uçağı düştü. Uçağın içinde tek pilot vardı.
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Olaydan pilot sağ olarak kurtuldu.

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