Bakanlıktan şehit ve gazi çocuğu öğrencilere destek

Bakanlık, ilk yardımların hesaba bugün yatırıldığını vurguladı.

18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek. İlk yardım hesaplara yatırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapacak. İlköğretim öğrencilerine bin 769 lira, lise öğrencilerine 2 bin 653 lira , üniversite öğrencilerine de 3 bin 538 lira yardım yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksınız , durumları Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarından tespit edilenlerin hesaplarına yardımın 9 Ekim itibariyle yatırıldığı belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...