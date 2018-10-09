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9 Ekim 2018 09:40
45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul merkezli FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25'i asker 20'si mahrem imam olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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