9 Ekim 2018 09:40

45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul merkezli FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25'i asker 20'si mahrem imam olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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