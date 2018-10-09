9 Ekim 2018 08:06

8 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

8 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İçişleri Bakanlığından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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