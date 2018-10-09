Arsa tartışması kanlı bitti: Yaralılar var

DHA / Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyünde meydana geldi. ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalışan ve tatilini geçirmek üzere İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyüne gelen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. arsa anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Hasan S. (61) ve komşusu Mehmet E. (70) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz S. amca oğlu Hasan S.’yi sol bacağından tabanca ile yaraladı. Bu sırada Güler S. ve Arzu S. de demir çubukla Mehmet E.'yi başından ve boynundan yaraladı. Yaralılar Hasan S. ve Mehmet E. İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrasında otomobille kaçan Aziz S. ve kız kardeşleri Tokat'ta güvenlik güçleri tarafından yakalandı.