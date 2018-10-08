8 Ekim 2018 21:14

Azeri mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda Azeri mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov İstanbul da yakalandı.
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DHA / Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda, Azeri Mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov yakalanarak gözaltına alındı. Salifov Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

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