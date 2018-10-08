DHA / Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor. Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.
8 Ekim 2018 21:04
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik
Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'a gittiği 2 Ekim tarihinden bu yana haber alınamıyor.
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