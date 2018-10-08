Real Market işçilerinin eylemleri sürüyor

Real marketler zincirinin kapatılmasının ardından tazminatları gasbedilerek işsiz kalan işçiler, Marmara Park AVM ve Hadımköy Metro'da eylem yapacak.

Real Marketler zincirinin hileli iflas iddiasıyla kapatılmasından sonra işsiz kalan ve tazminatları gasbedilen işçiler, haklarını almak için eylemlerini sürdürüyor. İşçiler, yarın (9 Ekim Salı) Beylükdüzü ve Hadımköy'deki mağaza önleride eylem gerçekleştirecek.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikası tarafından verilen bilgiye göre Real Market işçileri yarın Marmara Park AVM içindeki Media Markt ve Hadımköy Metro mağazaları önünde eylem gerçekleştirecek. Sendika tarafından yapılan açıklamada "Gerçekleştirilecek eyleme Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticileri ve Uyum/Makro Market Direnişçileri ve işçilerin aileleri katılacaklardır. Bütün halk örgütlerini ve basın emekçilerini basın açıklamasına davet ediyoruz" denildi.

Basın açıklaması ve eylemlerin yapılacağı yerler:

1. Eylem

Yer: Marmara Park AVM MediaMarkt Mağazası

Adres: Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 33AEsenyurt – İstanbul

Tarih: 09 Ekim 2018 Salı

Saat: 14:00

2.Eylem

Yer: Hadımköy Metro Market

Adres: Atatürk Mahallesi, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantısı, Büyükçekmece/İstanbul

Tarih: 09 Ekim 2018 Salı

Saat: 15:30