Sağlık Sen'den skandal Kadınlar Günü mesajı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Devlet Hastanesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dair kadınlara karanfillerle birlikte not içeren kartvizit dağıtan Sağlık Sen’in notu tepki çekti.

8 MART'IN ANNELİĞE İNDİRGENMESİ TEPKİ ÇEKTİ

8 Mart Dünya Emekçi Günü dolayısıyla Cizre Devlet Hastanesi’nde kadınlara karanfil dağıtan Sağlık Sen’in karanfillerle beraber verdiği “Karşılıksız sevginin kaynağı annelerimizin günü kutlu olsun” notunun olduğu kartvizit tepki çekti.

"HERKES ANNE OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Konuyla ilgili Evrensel'e konşan bir sağlık personeli tepkisini şu şekilde dile getirdi: “Bizi sadece ‘anne’ olmakla vasıflandıran çirkin bir zihniyet. Evet annelik kutsaldır, muhteşem bir şeydir ama herkes anne olmak zorunda değil ki. Bu tabirler ‘anne’ olmayan ve belki de hiç olamayacak olanları yok saymadır. Kadın tek başına kadın kimliğiyle mükemmel bir varlıktır” dedi.