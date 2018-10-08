8 Ekim 2018 16:41

Atatürk'e hakaret eden öğretmen adliyede

Atatürk'e hakaret eden öğretmen adliyede
Atatürk'e hakaret eden öğretmen adliyeye sevk edildi.
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Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği belirlenince gözaltına alınan öğretmen Murat K., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından büyük tepki gördü. Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.'yi gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Murat K., götürüldüğü emniyette sorgulanmaya başlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği belirlenince gözaltına alınan öğretmen Murat K., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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