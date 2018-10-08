8 Ekim 2018 16:04

TSK'dan hava harekatı açıklaması

TSK'dan hava harekatı açıklaması
Irak'ın kuzeyine hava operasyonu düzenlendi.
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TSK: Irak'ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 07-08 Ekim tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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