Alevilere hakaret eden öğretmene suç duyurusu

Mustafa Kömüş/BİRGÜN - G.B.’ye dava açılabilmesi için kaymakam onayı gerekiyor.

BirGün’ün gündeme getirdiği ‘Alevilerin ekmeği yenmez’ diyen öğretmen hakkında Arnavutköy Cemevi Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde ise adliye önünde Cemevi yönetimi ve yurttaşlar basın açıklaması yaptı.

Öğretmen G.B.’nin sözlerine yer yer verilen suç duyurusunda “G.B., ders esnasında öğrencilerine mübarek ayları anlatırken Alevileri ve Alevi inancını aşağılayıcı ve küçük düşürücü, öğrenciler arasında ayrımcılık ve birbirlerinden nefret etme duyguları yaratacak bazı söylemlerde bulunmuştur. Bu ifadeler sınıfta bulunan Alevi öğrencileri çok utandırmış, küçük düşürmüş ve çok üzmüştür” dendi.

G.B.’nin “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, iftira, hakaret, suç işlemeye tahrik” suçlarından cezalandırılması istendi. Arnavutköy Cemevi Başkanı Yüksel Yılmaz kaymakamın onayının ardından G.B.’ye dava açılabileceğini belirtti.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ayrıca suç duyurusu öncesinde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Yüksel Yılmaz okudu. “İstanbul Arnavutköy’de bulunan Cumhuriyet Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olan G.B. isimli şahıs ‘Aleviler Hz. Peygamber’i sevmez’ der ve devamında ‘Alevilerin yemeği yenmez’ ifadelerini kullanarak bizleri küçük düşürür” diye söze başlayan Yılmaz şöyle devam etti: “Bizler 28 Eylül’de yapılan Kent Konseyi’ne bu konuyu taşıdık. Gereğinin yapılmasını kaymakamımızdan istedik. Aynı gün G.B.’nin görevden uzaklaştırıldığı tarafımıza iletildi. Bugün itibariyle Gaziosmanpaşa Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Bundan sonrası Türk adaletinin sınavıdır. Bu olayın takipçisi olacağız.”

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Mahkeme sonucunda Alevilere hakaretin cezasının olup olmadığını göreceklerini belirten Yılmaz “Geçmişte birçok konuda Alevilere hakaret edildi ve genelde hakaret edenler devlet yöneticilerimiz tarafından cezalandırılmadı. Bu vakada böyle bir durumun olmasına izin vermeyeceğiz. Bütün demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine de sitem eden Yılmaz “Yapılan hakaret kadar bizleri yaralayan bir diğer konu da ülkemizde siyaset yapan yetkililer ve 3. bölgede 35 milletvekilimizin hiçbirisi bizi arayıp destek olmadı” dedi.