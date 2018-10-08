Yine tarikat yine istismar!

Ozan Çepni/ CUMHURİYET- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet ve tarikatın ortak protokolü ile kurulan okul ve yatılı Kuran kursunda erkek çocukların istismar edildiğine ilişkin bilgileri edinen veliler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikâyetlerde bulundu. Şikâyette, bir belletmenin çocuklarla istismara ilişkin görüşmesinin ses kayıtları ve vakıf görünümlü tarikatın yaşananların üstünü örttüğüne ilişkin veriler yer aldı.



MEB’in tarikatlara terk ettiği ve Yenimahalle Müftülüğü ile yapılan protokolle kurulan okulun ardından da çocuk istismarı çıktı. Sakallı ve takkeli tarikat lideri Ahmet Dilmen tarafından çocuklara “Adalet” başlıklı ders verilen Ankara Yenimahalle’de bulunan Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’nda ve aynı ‘külliye’ye bağlı yatılı Safa-Merve Kuran kursunda bulunan çocukların istismara uğradıkları için Cumhurbaşkanlığı’na şikayette bulunulduğu belirlendi. Okulun resmi sitesinde bulunsa da ‘sakallı cübbeli ders’i reddeden Ankara Valiliği ise şikâyetlere “ iddiaların sübuta ermediği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır” yanıtı verdi.

‘Göz yumuyorlar’

Okulda başlayıp yatılı kursta devam eden istismar vakası, kurstaki bir belletmenin öğrencilerle görüşmesinin ardından ortaya çıktı. Kursta görevli belletmenin bir çocukla görüşmesinde aldığı ses kaydındaki istismar ayrıntılarının velilere ulaşmasının ardından harekete geçilerek konu CİMER’e şikâyet edildi. Ses kaydının da eklendiği şikâyette, imam hatip ortaokulu ve Kuran kursunda erkek çocuklara yönelik istismar olduğu belirtildi. Kursun 3 yıldır faaliyette olduğu ve her yıl böyle olayların yaşandığının anlatıldığı şikâyette, “Daha önce bu olaydan gönderilmiş çocuklar var. Bu olayların önüne engel koyamadıkları için sadece üzerlerini kapatıyorlar ve bu olayı öğrenip karşı çıkan belletmenleri hemen gönderiyorlar” denildi. Şikâyette ayrıca çocukların 250 lira aidat ile kursa kaydoldukları belirtilerek, yemekten zehirlenme vakalarının olduğu ve hastaneye kaldırılan çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

Çocuklar istismarı anlattı

CİMER’e iletilen şikâyete konu ses kaydında bir belletmenin “Neyin olup bittiğini biliyorum. Sana pis şeyler yapılıyormuş” sorusunu ilk olarak anlamayan bir çocuğun sonrasında diğer çocukların kendisine yaptıkları ve yurtta olanlara ilişkin ifadeleri, şikâyetle birlikte sunulan ses kaydında yer aldı. Belletmenin “neden bunları hocalarınıza, diğer abilerinize söylemediniz” sorusuna ise çoğu “Sınıfta kural koyduk, ispiyonlamak yok diye” diyerek yanıt verdi. Başka çocukların ifadeleri üzerinden sorular soran belletmenin ısrarının ardından birçok çocuğun birbirlerine yaptıkları istismar “pis şeyler” olarak çocuğun ifadelerinde yer aldı. Çocuk ise belletmenin “Bana yalan söyleme. Seni Ali hocaya (kurs müdürü) götürürüm” ifadelerinin ardından okul ve yatılı kursta sınıfta yaşananlara ilişkin “Sınıfın yarısından çoğu yapıyor” diyerek nasıl istimara uğradığının ayrıntılarını anlattı.

Çocuğun ifadelerinde ayrıca yatakhanelerde yaşanan istismar olayları da yer aldı. Daha önce Cumhuriyet’in, tarikat liderinin ders verdiğini ortaya çıkardığı ve MEB ile tarikat arasında imzalanan protokole göre kurulan okulda, velilerin istismar şikâyetleri ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı açtı

Tarikatın 2014’te merasimle açılan Safa Merve Erkek Yatılı Kuran Kursu için törenlere günümüz Diyanet İşleri Başkanı ve dönemin Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, dönemin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve günümüz İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın, dönemin Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail Hızlı’nın, dönemin Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar’ın ve bir çok belediye başkanı ile daire amirinin katıldığı belirlendi.



‘Sübuta ermedi’

Kuran kursu ve camide Ahmet Dilmen’in yasak olmasına karşın vaazlarda bulunduğu, toplantılar düzenlendiği, bazı yerleri ticari olarak değerlendirdiği ve istismar iddiasının birçok veli tarafından dile getirilmesine Ankara Valiliği’nin “Valiliğimizce yapılan inceleme ve araştırma sonucunda; söz konusu iddiaların sübuta ermediği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır” yanıtı verdiği öğrenildi.