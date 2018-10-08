Kule vincin üzerindeki işçilere destek eylemi

Amasra’da Hattat Holding’in işten çıkardığı iki işçinin kule vinç üzerindeki intihar girişimi Cuma gününden bu yana sürüyor.

BİRGÜN - İşten atılan diğer işçiler ve aileler de vinç üzerindeki işçilere destek vermek için kule vincin altında eyleme başladı.

Hattat Holding, Amasra’da 209 maden işçisini işten çıkardı. Hak edişlerinin ve iki aylık maaşlarının ödenmediğini söyleyen işçiler Bülent Çevik ile Serdar Aslan, Amasra’da Hattat Holding’in işten çıkardığı iki işçi kule vincin üzerine çıktı. Çevik ve Aslan’ın vinç üzerindeki intihar girişimi 4 gündür devam ediyor. Günlerdir vinç üzerinde olan işçilere destek eylemleri başladı.

İşten atılan diğer işçiler ve aileler kule vincin altında toplandı. Alacaklarını isteyen işçiler, kule vincin üzerinde çıkan arkadaşlarının aşağı inmesi için alacaklarının ödenmesini istiyor.