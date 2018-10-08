'Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine mani olamadık'

AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve konsoloslukta öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, "Kaçırılmasına veya (halen bir iyimserliği korumaya çalışıyorsak da) vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık. Bizi içine soktuğu mahcubiyet tarif edilmez boyutlarda" dedi.

Aktay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kaşıkçı, konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Hanım'a uzun süre çıkmazsa bana ve Turan Kışlakçı'ya haber vermesini tembihlemişti. Ne yazık ki şu ana kadar ortaya çıkan verilere göre bize haber iletildiğinde iş işten geçmiş bile. Onu koruma, onun için sağken bir şeyler yapma imkanımız hiç olmamış. Doğrusu bu bize yüklediği emanetin ağırlığını daha da artırıyor. Fikirleri ve duruşunu büyük bir takdirle ve onaylayarak takip etmekte olduğum Kaşıkçı'nın kaçırılmasına veya (halen bir iyimserliği korumaya çalışıyorsak da) vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık. Onun birçok açıdan bizi içine soktuğu mahcubiyet tarif edilmez boyutlarda."