Bakanlık açıkladı! Hepsi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: " İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde toplam 23 (7 Ölü, 4 Sağ/Yaralı, 12 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.421 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 Terör (PKK/KCK 257, SOL 26, DEAŞ 32, FETÖ/PDY 459), 4.475 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5.350 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.