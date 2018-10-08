Bu hafta hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika tahminlerini araştırıyor.

Güneşli başlayan haftada ilerleyen günlerde yer yer yağmur kendisini gösterecek. Megakent İstanbul'da perşembe günü yağış bekleniyor...

Yurt yeni haftaya güneşle başlarken birçok kişi haftanın ilerleyen günlerinde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Çarşamba günü Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kendiini gösterecek yağışlar perşembe günü ve cuma günü İstanbul’da da etkili olacak. İşte son dakika tahminleriyle haftanın hava durumu…

YEREL YAĞIŞLAR KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile K. Maraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale’in iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.