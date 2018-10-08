Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında, Didim'in Tekağaç burnunun güneybatısında lastik bot belirledi. Durdurulan lastik botta 16'sı Irak, 11'i Suriye ve 5'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. 12'si erkek, 4'ü kadın ve 16'sı çocuk 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
8 Ekim 2018 10:01
Didim'de lastik botta 32 göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta yakalandı.
Çok Okunanlar
-
FETÖ'nün 'mahrem imamları' bu yöntemi kullanmış!
-
Protesto yürüyüşü oldu sağlık yürüyüşü!
-
Vatandaştan Halk Tv'ye ayrı, A Haber'e ayrı kriz açıklaması
-
Yargıtay'dan emsal 'velayet' kararı: Bu sorulacak
-
Bakanlık açıkladı! Hepsi öldürüldü
-
Atatürk'e hakaret eden öğretmenle ilgili flaş gelişme!
-
Bu hafta hava nasıl olacak?
-
Didim'de lastik botta 32 göçmen yakalandı
-
Süresiz nafakaya düzenleme geliyor!
-
Hata yapan sürücüler 'drone' ile yakalandı