Süresiz nafakaya düzenleme geliyor!

Uzmanların da katılacağı toplantıda alternatif formüller hazırlanacak. Boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.

Boşanma sonucu yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka öngören ve nafaka yükümlüsü diğer eşi mağdur eden uygulamaya yönelik eleştiriler hükümeti harekete geçirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 Ekim’de Ankara’da bir araya gelecek. Yargı, STK ve ilgili kurumların temsilcileriyle akademisyenlerin de katılacağı toplantıda, süresiz nafaka maddesi tartışmaya açılacak. Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantıda, sorunun çözümü için alternatif formüllerin masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu çerçevede ‘Nafaka Fonu’nun da tartışılabileceği belirtiliyor.

SÜRE SINIRLAMASI FORMÜLÜ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.

Ayrıca yoksulluğa düşen tarafın iş edinmesine yönelik ne gibi sosyal tedbirler getirilebileceği de tartışılan konular arasında.