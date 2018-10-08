İlahiyatçı yazardan Diyanet'e sert eleştiri

"Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar" oluşumunun öncülerinden İlahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç, "İktidar partisineyakınlık duymayan yurttaşların önemli bir kısmı artık camiye, cuma namazına gitmiyor. ‘Biz camileri Allah’ın evi bilirdik, şimdi AKP’nin evi olmuş’ diyenlerin sayısı oldukça fazla" şeklinde konuştu.
Medyapod'dan, Tunca Öğreten’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen Kuran’dan, ezandan ne anlarsın" açıklamalarını eleştiren Kılıç, "Diyanet görevlisi cami imamları ellerini patlatırcasına bu sözleri alkışladı. Gerçek bir Müslüman, gerçek bir mümin gibi davransalardı cumhurbaşkanının o açıklamasını en azından edeben sessizlikle karşılamaları gerekirdi" ifadelerini kullandı.
Kılıç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Diyanet’e hakim olan dini yorum ve anlayış kesinlikle Kurani ve Muhammedi değil, tümüyle Emevilerin İslam yorumudur. Bu yorumlamada da din, aslında ideolojik bir aygıt olarak karşımıza çıkıyor. Yani halifenin, sultanın saltanatını daha rahat sürdürebilmesi için halkın itirazını baskılama aracıdır. Diyanet’in, bugün böylesine büyük bir bütçeyle yaptığı da aynı şeydir. Bugün Cumhuriyet çizgisinden kopmuş, sadakattan uzak bir kuruma dönüşmüştür. Ve hatta devrim karşıtı kadroların eline geçmiştir. Biliyoruz ki Fethullah Gülen de bir zamanlar Diyanet çalışanıydı. Bugün Diyanet peygamberi ve kitabını esas almadığı gibi siyasi iktidara hizmet etmeyi esas almaktadır. Bakın cuma namazlarında okunan hutbelere, tamamen iktidar partisini ve cumhurbaşkanını destekleyen vaazlar veriliyor. Henüz birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle yapılan törende CHP liderine “Sen Kuran’dan, ezandan ne anlarsın” diye seslendi. Bunun üzerine Diyanet görevlisi cami imamları ellerini patlatırcasına bu sözleri alkışladı. Gerçek bir Müslüman, gerçek bir mümin gibi davransalardı cumhurbaşkanının o açıklamasını en azından edeben sessizlikle karşılamaları gerekirdi. İmamların, siyaset üstü, herkese eşit mesafede olması gerekmez mi? Ancak tam tersine o imamlar militanca davrandılar. İşte bu nedenle iktidar partisine yakınlık duymayan yurttaşların önemli bir kısmı artım camiye, cuma namazına gitmiyor. “Biz camileri Allah’ın evi bilirdik, şimdi AKP’nin evi olmuş” diyenlerin sayısı oldukça fazla.