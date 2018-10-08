Rockçı imam: Tarikatçı olsaydım atılmazdım

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Pınarbaşı Camii’nde imamlık yaparken, arkadaşıyla ‘FiRock’ adlı bir müzik grubu kuran ve ‘Rockçı imam’ olarak bilinen 47 yaşındaki Ahmet Muhsin Tüzer, geçen günlerde meslekten ihraç edildi. Gerekçe ise, “Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda itikat, ibadet, tavır, hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olması şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiği” olarak gösterildi. Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile Portekiz’de konserler de veren rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer ile ihraç edilmesini konuştuk. Konuyu yargıya taşıyacağını dile getiren Tüzer, “Bu soruşturma hakkaniyetli ve adaletli olmadı. Tarikat mensubu olsam meslekten ihraç edilmezdim” dedi.

Birgün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan Tüzer şunları ifade etti;

► Neden rock müzik?

Müzik yaşamın bir döngüsü, aydınlık ve karanlığın bir savaşı. Kendimi bildim bileli sevginin evrensel değerlerinin tarafında oldum. Dolayısıyla verdiğim mücadele kolay değil. Yaptığım şeyle ateşten bir gömlek giydiğimin farkındayım, her şeyi göze aldım. Kendi iç dünyamdan dışa yansıyan suretleri müzikle ortaya koymaya çalıştım. Rock müzik benim için bir araç, yaşamımda çelişkilere yer yok. Rock müzikle tanışmam inanılmaz bir ses getirdi. Çünkü bir imamın bu kültüre uzak bir müzik tarzıyla iştigal etmesi alışılmışın dışında bir olay. Rock müziğin İslamiyet’e aykırı bir yönü olduğunu düşünmek bir çeşit bağnazlık, bir bütünlük fikrinin yeterince olgunlaşmamış olması söz konusu. Kendi bildikleri inanç sisteminin en doğru olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla kendi kafaları dışındaki diğer inançları, ideolojileri hep düşman olarak görüyorlar. Benim içinse rock olmuş, caz olmuş, blues olmuş fark etmiyor, neyle ifade ederse kendini insan, o bir güzelliktir.

► Cat Stevens gibi örnekler yok mu?

Var tabii ki, ama Cat Stevens imam değildi. Ben imam olduğum için bu olay oldu, gerçekten… Bununla ilgili hukuksal bir süreç başlatmayı düşünüyorum.

İlahi söylesem alkışlarlardı

► Bir tarikat mensubu olsaydınız, aynı duruma maruz kalır mıydınız?

Katiyen kalmazdım, ben bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan diğer imamlar gibi, yani onların istediği profilde olsam atılmazdım. Mesela tasavvuf musikisi icra etsem, alkış alırdım. İlahiler, kasideler icra etsem, takdir ederlerdi. Ama rock müzik olunca böyle oldu. Ben bu günlerin de geçeceğini, insanların bunlara da alışacağına inanıyorum. Ama kafalarımız hakikatten uzak oldukça hep bir düşman yaratma söz konusu oluyor. Kendimiz gibi olmayan her şeyi kafalarımızda yarattığımız algılarla, kendi tarafımızda olmadığı için öteki haline getiriyoruz.

► Bundan sonra müziğe devam edecek misiniz?

Düşünüyorum, çok plan yapmıyorum ama müziği seviyorum. Yurt dışındaki konserlerimden çok feyz aldım. Türkiye’deki konserlerim hep sıkıntılıydı. İşte, ‘sen imamsın, rock konseri ne alaka’ şeklinde tepkiler geldi. Ben de içinde bulunduğum durumdan kaynaklı kendimi tam olarak bu konserlere veremedim, baskı hissediyorsunuz.

Aydınlık ve karanlığın savaşı...

► Diyanetin suçlamaları hakkında ne söylersiniz?

Diyanet’ten birkaç kişinin bana kafayı taktığını, ismini vermek istemediğim birileri bana iletti. Soruşturma maalesef adaletli olmadı, beni mahkemelerde susturamadılar, haklı çıktım. Beni Balıkesir’e sürdüler, Diyanet’ten atmayı amaçladılar ve en sonunda başardılar. Hakkımda yapılan iftiralar da var. Mesela, izinsiz konserlere çıktığım, namaz vakti camide olmadığım yönünde. Bakınız ben hepsinin belgesini önlerine koydum. Kaymakamın izniyle konsere çıktığımı gösteren belgeyi koydum. Para aldığımı iddia etmişler, bir kuruş bile para almadım. Hatta kendi cebimden çıktı, onların da belgesini belediyeden aldım. Yani Kaş Müftülüğü, Kaymakam’ın verdiği karara saygı duymuyor. Kaymakamlık destek olurken müftülük engel oluyor. Portekiz konserine gitmem de büyük desteği eski Kaş Kaymakamı verdi. Bir de şu var, bazen itikadi konularda birkaç arkadaş toplanır konuşuruz. Bu defa ilginçtir konuşmalarım birileri tarafından cımbızla çekilerek Diyanet’e iletiliyor. Bu konuda da dava açacağım. Başından beri beni sevmediler. Ben ülkeye çok hizmet ettim, yurtdışında konserler verdim. Bu yaşadıklarımı hak etmedim. Burada aydınlık ve karanlığın savaşı var. Bu davanın kazanılması aşılmaz denilen duvarların aşılması için bir adım olacak diye düşünüyorum.