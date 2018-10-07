Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Musa Günenç'in kullandığı 20 UH 711 plakalı otomobil, Denizli-Afyon karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Araçta sıkışan sürücü Musa, eşi Hafize ile çocukları İsmet (9), Berat (4) ve Berke (4) Günenç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

İkiz kardeşlerden Berat olay yerinde, ağabeyi İsmet ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Musa, eşi Hafize ve çocukları Berke'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.