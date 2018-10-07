Öğrencisini taciz eden öğretmen kendini böyle savundu

Muratpaşa ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmen N.D., yedinci sınıf öğrencisi A.B.’yi kütüphanede elle istismar etmekle suçlanmıştı. Öğretmen, 4 Nisan’da ‘çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlarından tutuklanmıştı.

N.D., öğrenciye telefon mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden geçen yarı yıl tatilinde “Seni seviyorum ve aşırı istiyorum. Seni kucağıma oturtmak istiyorum” diye yazdığı öne sürülmüştü.

Söz konusu mesaj ve kütüphanenin giriş-çıkışlarını gösteren güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına girmişti.

‘Suçlu değil, istismarı ortaya çıkardı’

Tutuklu öğretmen, 5 Ekim’de Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan N.D.’nin avukatı Zeynep Çizme, öğretmenin A.B.’yle ‘öğretmen-öğrenci ilişkisi’ içinde olduğunu iddia etti.

N.D.’nin, öğrencisi olduğunu bilmeden A.B.’yle mesajlaştığını, karşısındakinin öğrencisi olduğunu anlayınca engellediğini belirten avukat, öğrencinin müvekkiline husumet beslediğini iddia etti.

A.B.’nin başka bir kişi tarafından istismar edildiğini, müvekkili N.D.’nin bunu ortaya çıkardığını belirten Çizme, “N.D. bu suçu ortaya çıkardığı için A.B. kendisine husumet beslemiştir. Çocuk İzleme Merkezi’ndeki ifadelerinde annesinin kendisine baskı uyguladığı yönündeki ifadeleri de göz önüne alınınca aile içinde sorunların olduğu belirleniyor” dedi. Çizme, müvekkilinin beraatını istedi.

‘Hayal gücü yüksek bir çocuk’

Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen N.D., şu savunmayı yaptı: “A.B.’yle aramızda husumet olduğu kesindir. A.B. bana güvenir. Kuzeniyle arasında geçenleri anlatmıştı. Bunun ortaya çıkmasına neden oldum. Ancak A.B. daha sonra anlattıklarının rüya olduğunu söyledi. Daha sonra başka bir kişiyle görüşmeye başladı. Bunu öğrenip kendisini uyardığımda bana öfkelendi. Hayal gücü yüksek bir çocuktur. Benimle ilgi iddialarına ‘Rüyaydı’ derse ne olacak? Bir eğitimcinin hayatı sonlandırılacak. Ben mağdurum, kurban edildim.”

Kütüphanenin de çalışma alanı olduğunu belirten N.D., burada bahsi geçen iddiaların gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu savundu.

Ceza çıktı

Mahkeme, N.D.’ye ‘cinsel istismar’ suçundan 15 yıl 11 ay bir hafta hapis cezası verdi. N.D.’nin ‘çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan beraatına karar verildi.

İki istismar davası daha var, birinden ceza almış

Öte yandan Antalya başsavcılığı tarafından N.D. hakkında iddianame hazırlanırken aynı okuldan iki kız öğrenci, rehber öğretmen Ö.Y.’ye giderek N.D.’nin kendilerine de cinsel istismarda bulunduğu anlattı.

Rehber öğretmenin durumu bildirmesi üzerine savcılık, N.D.’nin birden fazla çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanması için ayrı ayrı iddianame hazırladı. N.D., iki ay önce görülen bu davalardan birinden delil yetersizliği nedeniyle beraat ederken, diğerinde üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinafa gönderildi.