Maganda kurşunu can aldı: 4 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Dömez Mahallesi'ndeki bir düğünde bazı kişiler silahlarla havaya ateş etti.

Bir silahtan çıkan kurşun, davetlilerden Necmi Çelik'e isabet etti. Çelik'in yaralandığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Necmi Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Dömez Mahallesi Muhtarı M.A, Akbaşlar Mahallesi Muhtarı E.A, R.T. ve Ö.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.