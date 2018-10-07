Kapadokya’daki kayalara beton döktüler!

Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün izni ile Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’da, kayaların üzerine beton dökerek merdivenler yaptı.

Koruma Müdürlüğü onaylı

Bir doğa harikası olan Göreme Milli Parkı içinde yer alan ve Kapadokya’nın hem doğal güzelliği hem de tarihiyle ön plana çıkan vadilerinden biri olan Zemi Vadisi’nde, delici ve kırıcı aletlerle kaya üzerinde boşluk açıp, üzerine beton dökerek blok taşlardan merdivenler inşa edildi. Merdivenler, vadinin Ürgüp-Nevşehir karayolunun 10. km’sinde bulunan girişine ve içine yapıldı

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne yapılan sözlü şikâyet sonrasında, bu doğal sit alanına merdiven yapımının Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nden onaylı olduğu bilgisi verildi.

UNESCO’dan yardım istendi

Kapadokyalılar, yaşanan tahribatı UNESCO’ya bildirdi. UNESCO’ya atılan bilgilendirme mailinde, Kapadokya’ya verilen zararın giderilmesi istenerek, şu ifadelere yer verildi:

“Çimentonun böyle önlemsiz kullanılmasının ve açıkta bırakılmasının doğa için kimyasal bir zehir olduğunu, merdivenlerin etrafındaki doğal kayanın erimesinin hızlanacağını bilen uzmanların bu projeyi onaylamalarını hayret ve üzüntüyle karşılıyoruz. 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göreme Milli Parkı içinde yapılan bu uygulamadan Kapadokya severler olarak üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bu uygulamanın diğer vadilere de yapılma girişiminin olduğunu biliyor, bu kıyımın bir an önce durdurulması, Kapadokya’ya verilen zararın mümkün olduğunca giderilmesi için desteklerinizi bekliyoruz.”