Sahte rapor düzenleyen doktora valilik koruması

HİLAL KÖSE / Hükmün açıklanması geri bırakılarak karar kesinleşti. Ancak, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında disiplin yönünden herhangi bir işlem yapmaya gerek görmedi.

Görevini yapmadı

Beyin cerrahı Salih Şahin (54) 1 Mayıs 2015’te işçi bayramını kutlamak isterken Beşiktaş’ta polis şiddetine maruz kaldı. Çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alındı. Sağlık raporu için Kağıthane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde görevli doktor Burcu Gürsoy, Şahin’in de aralarında bulunduğu 15 kişiyi muayene etmeden, polis otosundan indirmeden ‘sağlam’ raporu düzenledi. Şahin, sahte rapor düzenleyen doktorun peşini bırakmadı. Hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Gürsoy’a “Görevi kötüye kullanma” suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Takdir indirimiyle ceza 5 aya indirilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Gerekçeli kararda, sanığın, göstericileri araçtan indirmek istemeyen polislerin sözü ile görevinin gereklerini yerine getirmediği belirtildi.

Valilik kararı görmedi

Şahin’in avukatı Gülizar Tuncer, kararın ardından İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve İstanbul Odası’na yazı yazarak, Gürsoy hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Valilikten gönderilen yanıtta, “Şikayetle ilgili gerekli incelemenin daha önce yapıldığı ve disiplin yönünden işlem yapılmasına gerek olmadığı kanaati belirtilmiş, olup, bu aşamada Müdürlüğümüzce yapılacak başka bir işlem bulunmadığı hususunu bilgilerinize rica ederim” denildi. Tabip Odası ise henüz yanıt vermedi. Tuncer, “Bir önceki incelemede, ‘dava devam ediyor’ denildi. Şimdi karar kesinleşti ancak Valilik hiçbir işlem yapma ihtiyacı duymuyor. O zaman bu dava neden görüldü? Oysa ki görevi kötüye kullandığı ve meslek etiğine aykırı davrandığı için soruşturma açılmalıydı” dedi.