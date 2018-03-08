Irmak 6 metre yükseldi: Yollar sular altında kaldı

DHA - Bazı köylere giden yollar ırmağın yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bartın Valiliği belediye hoparlöründen yağışların yarın da devam edeceğini ve vatandaşların önlem almaları konusunda uyarı anonsları yaptı.

Kentte, 24 saatte etkili olan sağanak, sel riskine yol açtı. Metrekareye 24 saatte 180 kilogram yağış düşerken, eriyen kar sularının da etkisiyle kentin içinden geçip, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Yalı ve Kemerköprü mevkilerindeki çay bahçeleri ile piknik alanlarının bir kısmı, sular altında kaldı. Çağlayan mevkiindeki piknik alanı da sular altında kalırken, yol belediye ekipleri tarafından şerit çekilerek, trafiğe kapatıldı.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Arıt deresinin taşması sonucu, Tabanözü Köprüsü ve Alibaş Köprüsü sular altında kaldı. Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı mevkisindeki Kocaçay Çayı'nın su seviyesinin yükselmesinden dolayı Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşımı sağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle Bartın Irmağı'nın yaklaşık 6 metre yükseldiğini söyledi. Başkan Akın, "Kentimizde yaklaşık 1 haftadır ara ara yağan yağmurlar ırmağın yükselmesine neden oldu. Irmağın denize açılan bölümünde şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Sel suları, rahat rahat denize ulaşabiliyor. Biz belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Bütün ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Bölgemize oldukça fazla yağış düştü. Ancak tamamlanan kirazlı köprü barajı sayesinde suyun tutulması sağlanıyor ve taşkın korumada büyük rol oynuyor. Yağış devam ediyor. Şu an bizde gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

VALİLİKTEN UYARI ANONSU

Bartın Valiliği tarafından belediye hoparlöründen akşam saatlerinde yapılan anonsla, meteorolojik yetkilerden alınan bilgiye göre yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceği, ırmaktaki su seviyesinin yüksel olması sebebiyle ırmak kenarında evleri bulunan vatandaşların tedbiri olmaları duyurulur denildi.