2 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Ankara ve Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 1'i meslekten ihraç edilen polis olan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

DHA / Eskişehir-Bursa karayolunda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları bir otomobilde, Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan, meslekten ihraç polis edilen memuru Y.A.'yı kent merkezinde yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.