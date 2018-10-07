YÖK'ten mühendislik öğrencilerine sevindirici haber

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), mühendislikle ilgili bazı meslek odalarınca kabul edilmeyen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçebileceğine yönelik karar alındı.